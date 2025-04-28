الجيش المصري: جاهزون لمواجهة كافة التحديات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معا، أن المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، قال في منشور له عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: إن هذه الذكرى ستظل مصدر فخر في تاريخ ووجدان الشعب المصري وقواته المسلحة.

كما لفت المتحدث إلى دور قوات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي واجهت الأمن القومي المصري خلال السنوات الماضية، إلى جانب مساهمة القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والارتقاء بمستوى معيشة أهاليها.

وشدد على أن القوات المسلحة تولي أهمية بالغة للتدريب القتالي ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريبات المشتركة، التي تهدف إلى تبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ كافة المهام بمسارح العمليات المختلفة وفق خطط مدروسة بعناية.

واختتم المتحدث العسكري حديثه بالتأكيد على أن تضحيات وجهود أبطال القوات المسلحة ستظل محل تقدير من جميع أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تحديات بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية.

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