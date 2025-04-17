نيويورك تايمز: ترامب يعارض خطة إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يعارض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية، وذلك لمصلحة التفاوض على اتفاق مع طهران لوضع قيود على برنامجها النووي

هؤلاء المسؤولين الأميركيين، الذين لم تذكر صحيفة نيويورك تايمز أسماءهم؛ وأعلنوا أن ترامب اتخذ هذا القرار في إطار جهوده للتفاوض مع طهران؛ وهذا يدل على أن حسابات تل أبيب ونتنياهو بشأن الدعم الأميركي لخططها العسكرية كانت مبنية على أوهام سياسية وليس على واقعية.

ووفقا لتقرير نشرته الصحفية أمس الأربعاء، فقد وضع الكيان الإسرائيلي خططا لمهاجمة مواقع نووية إيرانية في مايو/أيار المقبل، وذكرت أن الهدف هو الإضرار بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر. لكن الرئيس الأميركي أبلغ تل أبيب قراره بعدم دعم أي هجوم على إيران.

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