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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٣ م

حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم..الصين ترد على رسوم ترامب

حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم..الصين ترد على رسوم ترامب

رفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة وذلك اعتبارًا من 10 أبريل، في رد على رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين بنسبة 104 بالمئة دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة المالية الصينية، أعلنت، إن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتبارا من الخميس، ارتفاعا من 34 بالمئة التي أعلنتها في وقت سابق.

كما أعلنت الصين أنها سترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، وأضافت ست شركات إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، ووضعت 12 شركة أميركية على قائمة القيود التصديرية.

في المقابل، وصف وزير الخزانة الأمريكي، قرار الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 84% على المنتجات الأمريكية بأنه "خطوة مؤسفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956451
شیرین سماره

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