شاعر إيراني ينضم إلى الحملة العالمية "مختارات: فلسطين، قصيدة كل يوم"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بمبادرة من الشاعر والكاتب المصري أشرف أبو اليزيد، تم إطلاق حملة شعرية عالمية بعنوان "مختارات: فلسطين، قصيدة كل يوم" بالتعاون مع مؤسسة الشعر العالمية برئاسة فرناندو ريندون رداً على جرائم الكيان الصهيوني في مختلف أنحاء فلسطين، بما في ذلك غزة وجنين ورفح والقدس.

انطلقت الحملة برسالة إلى فرناندو ريندون، الشاعر الكولومبي ورئيس حركة الشعر العالمية، وشارك فيها شعراء بارزون من مختلف أنحاء العالم.

وقد نشرت قصائد هذه الحملة في مجلة "طريق الحرير"، ونشرت في هذه المجموعة حتى الآن أعمال شعراء مثل فرناندو ريندون (كولومبيا)، ومحمود درويش (فلسطين)، وهبة كمال أبو ندي (فلسطين)، وكائو شوئي (الصين)، وحميد نظرخواه عليسرائي (إيران)، وكريستين تشين (نيوزيلندا)، وعبد الله عيسى (فلسطين)، وأمين الرحمن (بنغلاديش)، وراتي ساكسنا (الهند).

كما ضم أبو يزيد في هذه المختارات قصائد لشعراء فلسطينيين سابقين مثل معين بسيسو.

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