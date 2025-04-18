ترامب يلمح الى امكانية توقف المساعدات العسكرية لكييف ويهدد إيران من جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف إذا انسحبت الولايات المتحدة من محادثات السلام: "لا أريد أن أقول ذلك لأنني أعتقد أننا قادرون على إنجاز ذلك".



ولم يجب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر على السؤال حول إمكانية انسحاب واشنطن بشكل كامل من المفاوضات بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا. وقال ترامب ردا على سؤال من الصحافيين: "لا أريد أن أقول ذلك".



وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، أعتقد أن عملية التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الصراع تقترب من نهايتها.



وفي قسم آخر من تصريحاته هدد الرئيس الامريكي مرة اخرى ايران وسط ترقب لاجراء الجولة الثانية من المفاوضات غيرالمباشرة بين البلدين بوساطة سلطنة عمان وادعى: "أنا مع منع إيران من امتلاك سلاح نووي"

واضاف مهداا الشعب الايراني: "إذا حصل الإيرانيون على سلاح نووي فلن يكونوا سعداء لأن حياتهم ستكون في خطر كبير"، مبينا: "نعمل حاليا على الكثير مع إيران".

هذا واكد وزير الخارجية الايراني السيد علاش عراقجي ان التناقض والتعارض في تصريحات المسؤولين الامريكيين لا تساعد في حصول اتفاق محتمل، مؤكدا ان إيران تأخذ مايقولون عند التفاوض بعين الاعتبار.

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