المبعوث الأمريكي لأوكرانيا: هدنة قريبة تلوح في الأفق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث كيلوغ، في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، مساء أمس السبت عن هدنة محتملة في المدى القريب، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة خلال 90 يوما لوقف هذه الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس السبت هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم اعتبارا من الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح. وأصدر الأوامر بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة".

وأضاف: "تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية"، وشدد على أن "القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو".

وأكد بوتين أن "مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا".

وكان كيلوغ أعرب بوقت سابق عن ثقته في أن عملية تسوية النزاع في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد كيلوغ في تصريحات صحفية أنه "عندما يتحدث عن وقف شامل لإطلاق النار فهو يعني وقفا لإطلاق النار في البر والبحر والجو وأيضا المنشآت الصناعية ويستمر 30 يوما على الأقل، حسب تعبيره.

وأضاف كيلوغ أن وقف إطلاق النار لـ30 يوما سيتطور إلى "اتفاق سلام أطول" وبعد ذلك إلى "اتفاق سلام دائم".

يشار إلى أن كيلوغ صرح في وقت سابق أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "أمر غير وارد".

إلى ذلك ألمح إلى "وجود مجموعة من الحلول الجيدة جدا"، وفق تعبيره، في إشارة إلى هدنة مؤقتة، ثم الانتقال إلى وقف نار شامل.

المصدر: فوكس نيوز