وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تعتقد أن أحد الشروط التي قد تساعد في حل الصراع في أوكرانيا هو منح وضع محايد للمناطق المحيطة بمحطة زابوروجي للطاقة النووية، مع سيطرة واشنطن عليها.

ولم يذكر المنشور المناطق المحيطة بزابوروجي التي أعلنتها واشنطن محايدة، وبأي شكل يمكنها ممارسة السيطرة على هذه المناطق ومحطة الطاقة. ومن غير الواضح أيضًا أي حزب تعتقد واشنطن أنه ينبغي أن يدير محطة الطاقة إذا تم تنفيذ مثل هذا الاقتراح.

تقع محطة زابوروجي للطاقة في مدينة إينيرجوغراد، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط. تعد محطة الطاقة هذه أكبر منشأة لتوليد الطاقة النووية في أوروبا. وفي نهاية فبراير/شباط 2022، سيطرت القوات الروسية على المنشأة. ومنذ ذلك الحين، قصفت وحدات الجيش الأوكراني بشكل دوري المناطق السكنية في إنيرجيغودار ومحطة الطاقة نفسها باستخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ المتعددة.

جميع الوحدات الست في محطة الطاقة هذه في وضع الإغلاق البارد ولا تنتج الكهرباء. تتوفر في محطة الطاقة الكوادر اللازمة لضمان التشغيل الآمن، ويتم صيانة المعدات وفقًا لجميع اللوائح اللازمة، وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية والنووية وتحت إشراف خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع وزارة الخارجية في يونيو 2024 إن موسكو مستعدة لحل النزاع في أوكرانيا، والذي يتضمن الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوروجي كجزء من روسيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لن تعطي محطة زابوروجي للطاقة النووية لأوكرانيا أو أي دولة أخرى.

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