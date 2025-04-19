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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٠ م

بقائي: استمرار المفاوضات يعتمد على تقدمها

بقائي: استمرار المفاوضات يعتمد على تقدمها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي ان استمرار المفاوضات يعتمد على تقدمها.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في احدث تصريح له خلال المحادثات غيرالمباشرة مع الولايات المتحدة في روما: "لقد شاركت إيران في مفاوضات تخفيف العقوبات بكل جدية واستعداد كامل، وستواصل التعاون طالما استمرت المفاوضات بشكل بناء".

واكد ان استمرار المحادثات يعتمد على تقدمها وقال: "إن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، وإيران مستعدة لتبديد أية شكوك في هذا الصدد".

وتابع بقائي: "يجب رفع العقوبات غير القانونية بشكل آمن ومع الضمانات اللازمة. إن موقف إيران من هاتين القضيتين ثابت ومبدئي".

/انتهى/

رمز الخبر 1956822
جواد ماستری فراهانی

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