بقائي: استمرار المفاوضات يعتمد على تقدمها

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في احدث تصريح له خلال المحادثات غيرالمباشرة مع الولايات المتحدة في روما: "لقد شاركت إيران في مفاوضات تخفيف العقوبات بكل جدية واستعداد كامل، وستواصل التعاون طالما استمرت المفاوضات بشكل بناء".

واكد ان استمرار المحادثات يعتمد على تقدمها وقال: "إن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما، وإيران مستعدة لتبديد أية شكوك في هذا الصدد".

وتابع بقائي: "يجب رفع العقوبات غير القانونية بشكل آمن ومع الضمانات اللازمة. إن موقف إيران من هاتين القضيتين ثابت ومبدئي".

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