عراقجي: سنقيم مسار المفاوضات يوم السبت بناء على الموقف الاميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعرض في تصريح ادلى به اليوم الجمعة اهداف زيارته إلى موسكو حيث نقل رسالة خطية من سماحة قائد الثورة الاسلامية إلى الرئيس بوتين والتي تناولت قضايا عديدة كالقضايا الإقليمية والثنائية والتعاون الايراني الروسي.

وأضاف: "احتوت هذه الرسالة على نقاط هامة كانت في صميم اهتمامات سماحة قائد الثورة الاسلامية والتي أراد مناقشتها مع الرئيس الروسي. حيث قام الرئيس بوتين بقراءة الرسالة مباشرة، ثم قمت بتقديم شروحات إضافية، تلا ذلك نقاش مطول حول أوجه التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية".

وتابع عراقجي قائلاً: "خلال لقائي مع الرئيس الروسي، ناقشنا بالتفصيل بعض القضايا الإقليمية، فضلاً عن التطورات الدولية، وخاصة المفاوضات غير المباشرة الجارية بيننا وبين الولايات المتحدة، وكذلك المحادثات الروسية-الأمريكية. وقد تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول هذه المواضيع. وفي تقديري، كان اللقاء مثمراً للغاية، وجاداً وعملياً".

وصرح وزير الخارجية الإيراني بشأن المفاوضات القادمة بين إيران والولايات المتحدة والتصريحات المتناقضة من الجانب الأمريكي: "الحقيقة أننا نتلقى رسائل متناقضة ومتضادة من الجانب الأمريكي. تفسير هذه الرسائل وأهدافها يعود إليهم. من وجهة نظرنا، ما يُطرح على طاولة المفاوضات (التي تجري بشكل غير مباشر وبوساطة) هو المعيار الحاسم والمحدد."

وأكد "من جانبنا، قد عبرنا عن مواقفنا بوضوح تام وحزم. نحن نتعامل مع هذه المفاوضات بجدية مطلقة."

وأضاف وزير الخارجية الايراني: "في هذه المفاوضات، مواقفنا واضحة وقد أوضحناها بشكل جلي للطرف الآخر. كلامنا لم يتغير ولن يتغير، ولسنا من أولئك الذين يغيرون مواقفهم كل يوم. ونحن نتوقع من الأطراف المقابلة أن تشارك في المفاوضات بجدية وثبات في الرأي وثبات في الموقف. عندها فقط يمكن للمفاوضات أن تتقدم وتحرز تقدماً مفيداً."

وأضاف قائلاً: سنشارك بجدية في المفاوضات غير المباشرة يوم السبت، وسنقوم بتقييم مسارها بناءً على طريقة مشاركة الطرف الآخر لتحديد كيفية المضي قدماً.

وفيما يتعلق بموقع المفاوضات، أوضح عراقجي: روما ليست مضيفة للمفاوضات بل مجرد مكان انعقادها. فمضيف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يظل حكومة سلطنة عمان، وسنحضر في المكان الذي تحدده الجهة المضيفة. وتستمر مسؤولية التوسط والتيسير وإجراء الاتصالات غير المباشرة على عاتق وزير الخارجية العماني وحكومة بلاده.

وأعلن قائلاً: سأتوجه إلى روما يوم السبت لبدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة.

وتطرق إلى المحادثات مع روسيا والصين بالقول: "كل من الصين وروسيا وجميع الدول التي تربطنا بها علاقات بمستويات مختلفة، قد أعربت عن استعدادها للمساهمة في دفع مسار المفاوضات قدماً.

وأكد عراقجي: "لقد لاقى استعداد إيران لفتح مسار دبلوماسي -وإن كان بشكل غير مباشر- ترحيباً من جميع الدول التي تواصلت معها، حيث أعربت جميعها في وقت واحد عن استعدادها لتقديم المساعدة في هذا المسار. ونحن نواصل حالياً هذا العمل عبر الوساطة العُمانية. وروسيا بالتأكيد قادرة على تقديم العون في هذا المسار".

/انتهى/