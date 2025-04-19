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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص

بالفيديو، لحظة وصول عراقجي إلى روما للمشاركة في المفاوضات

بالفيديو، لحظة وصول عراقجي إلى روما للمشاركة في المفاوضات

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات.

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رمز الخبر 1956800
یاسر المصری

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