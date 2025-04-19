https://ar.mehrnews.com/news/1956800/ ١٩/٠٤/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص رمز الخبر 1956800 إيران السياسة إيران السياسة ١٩/٠٤/٢٠٢٥، ٩:٠٧ ص بالفيديو، لحظة وصول عراقجي إلى روما للمشاركة في المفاوضات وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات. تحميل 6 MB رمز الخبر 1956800 یاسر المصری کپی شد محتوى ذات صلة عراقجي يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بقائي: السلام الدائم ينشأ من الحوار الصادق بين الشعوب عراقجي: سنقيم مسار المفاوضات يوم السبت بناء على الموقف الاميركي سمات عباس عراقجي المفاوضات النووية التفاوض مع امريكا
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