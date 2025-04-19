بالفيديو، لحظة وصول عراقجي إلى روما للمشاركة في المفاوضات

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات.