تفاصيل عن الجولة الثانية من المفاوضات غرالمباشرة بين ايران وامريكا في روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له إلى روما صباح اليوم للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وسيلتقي نظيره الإيطالي قبل بدء المحادثات غير المباشرة.

وتبدأ الجولة الثانية من المفاوضات بوساطة وزير الخارجية العماني، وسيكون بدر البوسعيدي، كما في الجولة الأولى، مسؤولا عن نقل الرسائل بين الجانب الإيراني برئاسة عراقجي والجانب الأميركي برئاسة ويتكوف.

وصل وزير الخارجية العماني إلى روما الليلة الماضية، وكما في الجولة السابقة، سيرافق الوزير الخارجية الايراني، نائبا وزير الخارجية للشؤون السياسية والقانونية (تخت روانجي وغريب آبادي).

من خلال النظرة الى سياق التصريحات ومحادثاتهم، يمكن القول إن الجانب الإيراني لا يزال في مرحلة اختبار نوايا وجدية الجانب الأمريكي.

هذه الجولة من المفاوضات مهمة للغاية، خاصة وأن هناك تصريحات متناقضة صدرت عن المسؤولين الأميركيين بشأن جوهر المفاوضات ومطالبهم، وبعضها غير واقعي وغير قابل للتحقيق من الأساس، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تطرحها، إذ من الخطأ اختبار المجرّب.

وقال أحد أعضاء الوفد الإيراني إنهم دخلوا في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بموقف ورأي واضح، وينتظرون تقييم واختبار جدية وإرادة الولايات المتحدة الحقيقية والمتبادلة.

/انتهى/

