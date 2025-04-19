شمخاني: الوفد الايراني غادر الى روما للوصول الى اتفاق متوازن لا للإستسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي شمخاني في منشور على صفحته الشخصية على منصة إكس: "غادر المفاوضون الإيرانيون إلى روما بكامل الصلاحيات للسعي إلى اتفاق شامل يقوم على تسعة مبادئ هي: "الجدية والضمان والتوازن ورفع العقوبات ورفض نموذج ليبيا/الإمارات والسرعة وتجنب التهديد وكبح الأطراف المزعجة كـ"إسرائيل" وتسهيل الاستثمار"

وفي جزء آخر من منشوره، أكد المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية: "أن إيران ذهبت الى روما من أجل اتفاق متوازن، وليس الاستسلام".

تعقد الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأميركية غيرالمباشرة اليوم السبت في روما عاصمة إيطاليا. وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في مسقط الأسبوع الماضي، وأعربت الأطراف بشكل عام عن ارتياحها للمحادثات وقيمتها بأنها بناءة.

نشر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس صباح السبت وقال: "اليوم، ستعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة روما التاريخية، بوساطة وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي".

وأكد بقائي: "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أظهرت دائما، بحسن نية ونهج مسؤول، التزامها بالدبلوماسية كوسيلة حضارية لحل القضايا، مع احترام المصالح العليا للأمة الإيرانية".

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