عراقجي: المفاوضات كانت جدية للغاية وتطرقنا للموضوعات الفنية والتقنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، ان جولة المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا كانت جدية للغاية وتضمنت موضوعات تقنية وفنية، مضيفا: و\لقد قمنا بتبادل المفاوضات كتابيًا عدة مرات.

وتابع وزير الخارجية الايراني: تم طرح أسئلة أجاب عليها الطرفان كتابيًا.

ولفت وزير الخارجية الايراني إلى أنه لا تزال هناك اختلافات في بعض التفاصيل، مؤكدا ان هناك تفاؤول ولكن حذر للغاية.

واعلن عراقجي ان الجولة المقبلة من المفاوضات من المرجح أن تكون السبت القادمـ مشيرا إلى انه كان خبراء الاقتصاد حاضرين معنا في هذه المفاوضات لأول مرة.

وصرح وزير الخارجية الايراني بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية سيكون حاضرا في الجولة المقبلة من المفاوضات.

وأكد عراقجي بأن قضيتنا هي القضية النووية فقط ولا نأخذ بعين الاعتبار أي قضايا أخرى.

وأضاف عراقجي: من المرجح أن تعقد الجولة الرابعة من المحادثات السبت المقبل، وستعلن سلطنة عمان عن مكان انعقاد المحادثات.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في أن نحقق تقدما سريعا في المفاوضات، مضيفا: أنا راضٍ عن طريقة سير المفاوضات والأجواء جيدة وجادة.