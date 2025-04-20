الادميرال تنكسيري: لقد صنعنا سفن أفضل من النماذج الأمريكية المماثلة وعندما لزم الامر نكشف عنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في مقابلة مع برنامج "حماسه خوان" الذي يبث على القناة الأولى، سفينة الشهيد باقري هي قاعدة بحرية.

وقال الأدميرال تنكسيري: إن سفينة الشهيد باقري هي سفينة متعددة الأغراض وقاعدة بحرية؛ تستطيع هذه السفينة أن تحمل أسطولين من قاذفات الصواريخ، أي ما يصل إلى 14 قاذفة صواريخ؛ ولذلك قمنا اليوم بنشر أسطول كامل على سفينة الشهيد باقري.

وأضاف: "صنعنا أنواعا مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة والغواصات، كما أنتجت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة غواصات جيدة". ويجب على الأمة أن تؤمن بأن الله معنا وأن العقل الإيراني الشريف هو الذي سيحرك الأمور إلى الأمام حقاً.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن السفن الجديدة التي تمتلكها القوة: "لقد صنعنا سفينة أفضل من النماذج الأميركية المشابهة، وعندما يكون ذلك ضروريا قد نكشف عنها".

وأوضح الادميرال تنكسيري: "الأميركيون الذين قامت حاملة طائراتهم بتغيير الحكومة في وقت ما، تأمرهم سفينتنا اليوم بأنه ليس لديكم الحق في السفر داخل مياهنا، وهذه هي قوة الله". إن الصاروخ الذي أصاب السفينة "السنكاريه" كان دليلاً قوياً على قدرة الله، وعلينا أن نكون شاكرين لله.

ثم أشار إلى شرور وعداء إنجلترا تجاه الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية وقال: لقد ارتكب البريطانيون جرائم كثيرة في إيران، ومن بين هذه الجرائم غرق السفينتين الإيرانيتين " ببر وبلنك"؛ ولكن على الرغم من أن البريطانيين ارتكبوا العديد من الجرائم في إيران، إلا أن الشاه تصالح معهم.

وقال : "الولايات المتحدة الأميركية اليوم لا تملك القدرة على مهاجمة ناقلاتنا، وإذا فعلت ذلك فسنواجهها". الأميركيون لا يستطيعون التعامل معنا في الخليج الفارسي؛ لأن لدينا القدرة على التعامل معهم؛ كما أن دفاعنا الجوي قوي جدًا وأنتج صواريخ جيدة. وفي عملية والفجر كان لدينا أيضاً صواريخ جيدة وتمكنا من التصدي لهجوم العدو وحققنا بعض النجاحات.

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