متحدثة الحكومة الايرانية تعلن الاحصاءات الدقيقة لشهداء العدوان الصهيوني على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، قالت في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: في اجتماع الحكومة اليوم، قُدم تقرير عن أداء الحكومة خلال أيام الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا.

كما قدّمت تقريرًا عن زيارتها إلى البوسنة، ونقل رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى مجزرة سربرنيتسا، وقالت: وزير الداخلية قدم في جلسة اليوم تقريرًا حول خروج الأجانب من البلاد وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وهو موضوع مهم لأنه يُعد مطلبًا شعبيًا، كما أن جزءًا كبيرًا من اقتصادنا، وخصوصًا في مجالات مثل الطاقة والخبز، يُدار من خلال الدعم الحكومي، لذلك فإن تنظيم أوضاع الأجانب يدخل في إطار التنظيم الاقتصادي العام.

وأضافت: قدّمت مؤسسة الشهداء وشؤون المضحين تقريرًا عن أوضاع المضحين، وتعدّ الحكومة أن من أبرز واجباتها بعد الحرب هو تقديم الدعم لهؤلاء حتى لا يتعرضوا لأدنى ضرر. كما تم توجيه الشكر لوزير التعليم العالي على تسريع عملية قبول أبناء الشهداء والمضحين في اختبار القبول الجامعي (الكنكور).

وحول عدد شهداء الحرب التي استمرت 12 يومًا، قالت مهاجراني: لدينا 32 عائلة قدّمت شهيدين، 17 عائلة قدّمت 3 شهداء، 7 عائلات لديها 4 شهداء، 3 عائلات لديها 5 شهداء، وعائلة واحدة فقدت 8 من أبنائها شهداء. كما أصيب نحو 5800 شخص بجروح، وقد تماثل معظمهم للشفاء وغادروا المراكز الطبية، بينما لا يزال 140 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات. وقد بلغ عدد الشهداء حتى الآن 1062 شهيدًا، بينهم حوالي 140 من النساء والأطفال. وهذه الأرقام تُظهر أن الكيان الصهيوني، باستهدافه المدنيين، شن حربًا ضد الشعب الإيراني.

كما لفتت المتحدثة إلى أن أكبر عدد من الشهداء سُجّل في محافظة طهران.

وأردفت مهاجراني: أكد رئيس الجمهورية في جلسة اليوم على ضرورة الحفاظ على التلاحم الوطني وزيادة فاعلية المؤسسات، مشددًا على أهمية رفع مستوى الكفاءة وتحويل كلمات الشكر اللفظية إلى خطوات عملية لحل مشاكل المواطنين.

وتابعت: طلب رئيس الجمهورية من جميع الأجهزة تحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على رفع مستوى رضا المواطنين.