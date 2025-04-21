المتحدث باسم السلطة القضائية يشرح تفاصيل زيارة ايجئي الى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير، بشأن تفاصيل زيارة رئيس السلطة القضائية إلى الصين: "اليوم، تبدأ في مدينة هانغتشو الصينية الاجتماع العشرين لرؤساء المحاكم العليا لدول منظمة شنغهاي للتعاون".

وأضاف: "من إيران سيشارك في هذا الاجتماع رئيس السلطة القضائية إلى جانب النواب ورئيس المحكمة العليا".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: "من المقرر أن يتابع الوفد الإيراني برئاسة رئيس السلطة القضائية القضايا التي تهم الاطراف، بالإضافة إلى إلقاء كلمات حول القضايا القانونية والقضائية". ومن بين أهم القضايا التي سيتابعها الوفد رفيع المستوى خلال هذه الرحلة سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ضد الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وركزت القمة أيضًا على الحلول لمكافحة الجرائم البيئية.

وأضاف جهانكير: "إن مناقشة نمذجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المسائل القانونية لخدمة الشعب هو موضوع آخر من المقرر أن يطرحه ويناقشه الوفد رفيع المستوى في هذه القمة".

وتابع القول: "إن المجالات الأخرى لدور القضاء التي سيتم مناقشتها في هذه القمة هي منع الدعاوى القضائية وحل الأعمال العدائية، والجرائم البيئية، والتعاون بين الحكومات لمكافحة جميع أنواع الإرهاب".

وأوضح المتحدث باسم القضاء: إن مجموعة شنغهاي تدور حول خمسة محاور رئيسية أهمها مناقشة التعاون المشترك المبني على المنفعة والاهتمام بتحقيق الأمن الجماعي، وتسعى الوفود المشاركة في هذه القمة مع احترام التنوع الثقافي إلى متابعة البرامج والحلول ذات الصلة لتعزيز الأمن والازدهار والراحة والسلام في المنطقة.

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