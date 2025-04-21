رئيس السلطة القضائية يتوجه إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمان محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، قبل مغادرته إلى هانغتشو في الصين للمشاركة في القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في كلمة ألقاها في مطار مهر آباد، أثناء شرحه وتوضيحه لأهمية تطوير التعاون القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: ستعقد القمة العشرون لرؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في هانغتشو في الصين، وسنشارك في هذه القمة من خلال تقديم حلول عملية ومحددة من أجل تطوير الدبلوماسية القضائية وتوسيع العلاقات القانونية والقضائية مع أعضاء شنغهاي، وهي في الغالب دول مؤثرة في النظام الدولي.

وقال رئيس السلطة القضائية: إن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون متميزة في العالم من حيث المساحة الجغرافية والسكانية، وبالتالي فإن تطوير وتوسيع التعاون القانوني والقضائي والتفاعلات بينها بالتوازي مع تطوير وتعزيز الإجراءات المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية، يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة وهامة على المعادلات الإقليمية والعالمية.

واضاف رئيس السلطة القضائية: إن التعاون والمساعدة القضائية في القضايا المدنية والجنائية، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وإنشاء آليات مشتركة لمكافحة الجرائم المنظمة والإرهابية، وتطوير الدبلوماسية القضائية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحديث العمليات القضائية، من أهم مجالات التقارب القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال حجة الإسلام والمسلميّن محسني إيجئي: "سنستغل فرصة قمة شنغهاي القضائي لشرح المواقف الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل إرساء السلام والأمن العالميين ومكافحة مختلف أشكال الإرهاب، وخاصة إرهاب الدولة والإرهاب الجامح للكيان الصهيوني، وسوف نعقد اجتماعات ثنائية مع السلطات القضائية في الدول الأعضاء في شنغهاي".

ويُشار إلى أن رئيس السلطة القضائية سيلقي خلال زيارته إلى هانغتشو الصينية كلمة في مراسم افتتاح واختتام القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وسيعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم أكثر من 40% من سكان العالم، أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة الجغرافية وعدد السكان. وتسير الدول الأعضاء في هذه المنظمة على الطريق نحو تطوير وتعزيز الإجراءات المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية والقانونية والقضائية، وأصبحت المنظمة منتدى مهما للتقارب.

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