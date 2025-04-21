 رئيس السلطة القضائية الإيرانية يصل إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ا حجة الإسلام والمسلمين محسني‌ إيجئي، رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، توجّه صباح اليوم الاثنين إلى مدينة هانغتشو في الصين للمشاركة في الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقبل مغادرته في مطار مهرآباد، أوضح إيجئي أهمية تنمية التعاون القضائي والقانوني بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، قائلاً: إن الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون يُعقد في مدينة هانغتشو الصينية، ونشارك فيه عبر طرح حلول عملية ومحددة في إطار تطوير الدبلوماسية القضائية وتوسيع العلاقات القانونية والقضائية مع أعضاء منظمة شنغهاي، الذين يُعدّون في الغالب من الدول المؤثرة والنافذة في النظام الدولي.

وتُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم أكثر من 40% من سكان العالم، أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث النطاق الجغرافي وعدد السكان. والدول الأعضاء فيها تسير في اتجاه تنمية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، السياسية، الأمنية، الدفاعية، والقانونية – القضائية، كما أن هذه المنظمة في طور التحول إلى منصة مهمة للتقارب بين الدول.

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