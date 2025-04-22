لقاء حجت الإسلام محسني إيجئي مع أعلى سلطة قضائية في طاجيكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أشار حجت الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، الذي سافر إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، إلى المشتركات الثقافية واللغوية العديدة بين إيران وطاجيكستان، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الدول المجاورة، وخاصة طاجيكستان، لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وقال رئيس السلطة القضائية: "إن إيران وطاجيكستان، بفضل المشتركات الموجودة، يمكنهما تعزيز فهمهما المتبادل حول القضايا العالمية ومواضيع مثل حقوق الإنسان. نحن نقدر وجهات نظر طاجيكستان بشأن القضايا الحقوقية".

وأضاف: "إذا لم نتعاون كدول مجاورة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، فإننا سنواجه أضرارًا. لذا، فإن التعاون الإقليمي والجوار هو مبدأ أساسي".

كما أشار إلى أن القدرات المتاحة بين إيران وطاجيكستان تتطلب تطوير العلاقات والتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك القضايا القانونية والقضائية.

وأكد حجت الإسلام والمسلمين محسني إجهئي أن زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طاجيكستان كانت زيارة مباركة، ويمكن أن تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي سياق حديثه عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، قال: "يتحمل جميع العالم، وخاصة الدول الإسلامية في المنطقة، مسؤولية تجاه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة. يجب علينا الاستفادة من قدرات المنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة شنغهاي لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني".

من جانبه، أعرب أعلى سلطة قضائية في طاجيكستان عن سعادته بلقاء رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى طاجيكستان قد فتحت فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين، وأن طاجيكستان ترحب بتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

كما أضاف: "إن الثقافة المشتركة واللغة الواحدة بين إيران وطاجيكستان قد وسعت آفاق التعاون والعلاقات بين البلدين، مما جعل وجهات نظرهما وحلولهما للعديد من القضايا متشابهة".

وفي ختام حديثه، أشار إلى فخرهم بالتحدث باللغة الفارسية في الاجتماعات والمحافل العالمية مثل الإيرانيين، مؤكدًا أن هذه اللغة المشتركة تعكس غنى الحضارة والروابط الثقافية بين إيران وطاجيكستان.

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