موسكو تستضيف الاجتماع الثامن عشر للجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وزارة النفط الإيرانية، فإن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، برئاسة محسن باک نجاد، وزير النفط الإيراني، وسيرجي تسيولييف، وزير الطاقة الروسي، وهما رئيسا اللجنة المشتركة الاقتصادية للبلدين.

وبحسب الترتيبات المقررة، ستُعقد جلسات تخصصية على مستوى الخبراء خلال اليومين الأولين. حيث سيقوم الخبراء الإيرانيون والروس، من خلال مجموعات عمل متخصصة، بدراسة سبل تطوير التعاون بين البلدين، ومعالجة التحديات القائمة، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي بينهما، وذلك في إطار وثيقة مذكرة تفاهم الاجتماع الثامن عشر، التي ستُوقع من قبل وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة الروسي.

بعد توقيع معاهدة الشراكة الشاملة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي في ديسمبر 2023، ومصادقة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في فبراير 2024، تم توفير المزيد من الفرص للتعاون بين البلدين. ومن المتوقع أن يتم تناول عدة محاور، بما في ذلك تطوير التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، الاقتصاد، المالية والمصارف، النقل واللوجستيات، الجمارك، الصناعة والتعدين، الزراعة، الصحة، الثقافة، السياحة، العلوم والتكنولوجيا، وغيرها، بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقيات المذكورة لتعزيز التعاون الشامل بين البلدين خلال هذا الاجتماع.

يُذكر أن الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا قد عُقد في مارس 2024 في طهران، تحت رعاية وزارة النفط.

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