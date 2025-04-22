إعدام أحد المتورطين في استشهاد 8 من حراس الحدود الإيرانيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، كان حسين‌نجاد مرتبطًا بإحدى الجماعات الإرهابية في غرب البلاد، حيث قام في 12 من شهر آبان عام 1396 (الموافق 3 نوفمبر 2017) بتهريب مجموعة إرهابية عبر الحدود الغربية إلى داخل البلاد. وبعد تنفيذ العملية الإرهابية في نفس اليوم، قام على الفور بتهريب المجموعة الإرهابية المذكورة خارج البلاد عبر الحدود الغربية.

وقد تم التعرف على باقي أعضاء المجموعة الإرهابية من خلال المعلومات الاستخباراتية، وتم القضاء عليهم سابقًا.

يُعتبر حسين‌نجاد آخر فرد من هذه المجموعة الإجرامية، حيث كان مسؤولًا عن نقل الإرهابيين إلى البلاد، وتم التعرف عليه واعتقاله من قبل الأجهزة الاستخباراتية.

بعد اجتيازه المراحل القضائية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة المشاركة في الاغتيال والقتل، وفي النهاية، استجابة لنداء ومتابعة عائلات شهداء حراس الحدود، ليصل إلى جزاء جريمته.

وقد تم إبلاغ عائلة حسين‌نجاد بهذا الخبر مساء اليوم من قبل الجهات المختصة في محافظة أذربيجان الغربية.

/انتهى/