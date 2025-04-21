حجم التبادل التجاري بين إيران ودول البريكس يبلغ 13 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الجهاد الزراعي الايراني، غلام رضا نوري قزلجه خلال اجتماع لاستعراض إنجازات مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع الخامس عشر لوزراء الزراعة في مجموعة البريكس: "إن حجم التجارة بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في مجال الزراعة والغذاء يبلغ نحو 160 مليار دولار؛ لذا فإن هذه الأرقام تظهر أهمية هذا الاتفاق".

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول البريكس في مجال الزراعة والأغذية يزيد على 13 مليار دولار، وأن أكبر حجم منه مع البرازيل بنحو 7 مليارات دولار.

وأضاف نوري قزلجه: "إن نحو 50 في المائة من سكان العالم يعيشون في هذه البلدان القليلة التي تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة".

/انتهى/