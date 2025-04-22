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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٢٤ ص

اليمن ... 40 غارة أميركية على صنعاء ومأرب والحديدة

اليمن ... 40 غارة أميركية على صنعاء ومأرب والحديدة

شنت مقاتلات أميركية -منذ مساء أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء- سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية، بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في العاصمة صنعاء، نفذ الطيران الأميركي 3 غارات على منطقة "براش" شرقي جبل نقم.

كما شنت الطائرات الأميركية غارات على منطقتي "المحجر" في قرية "هروب" بمديرية الحصن التابعة لخولان، و"براش" بمديرية سنحان شرق صنعاء.

أما في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء، فقد تعرضت مديرية "مجزر" لـ4 غارات متتالية على دفعتين.

في حين أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله أن الطيران الأميركي استهدف مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية.

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، شن الطيران الأميركي عدة غارات على جزيرة كمران، ليكون هذا الاستهداف العاشر من نوعه للجزيرة منذ 31 مارس/آذار الماضي.

كما صعّد الطيران من وتيرة الغارات على مديرية "التحيتا" في المحافظة ذاتها، حيث بلغ عدد الغارات 25 غارة منذ صباح أمس وحتى ساعات المساء.

/انتهى/

رمز الخبر 1956929

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