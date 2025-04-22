المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية: الحرس الثوري، حامل لواء الجهاد والبصيرة والاقتدار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية في بيان لها قال: إن الأدوار الرائعة والمشرفة للحرس الثوري في ميادين الدفاع المقدس والأمن والإعمار وإزالة الحرمان ومواجهة مؤامرات العدو وحضوره الملهم في محور المقاومة، دليل حقيقي على بصيرة ونضال وإخلاص قوات هذه المؤسسة المقدسة.

وجاء في البيان:

"الحرس الثوري الإسلامي هو الوريث المبارك للثورة والاحتياطي الكبير للأمة في المجالات الخطيرة في التاريخ المعاصر. مؤسسة انبثقت من واقع الشعب، وكانت حاملة لواء الدفاع عن المبادئ الإسلامية السامية، والسعي إلى العدالة، ومناهضة الاستكبار، وخدم الأمة بأمانة في مختلف المجالات.

إن الإنجازات الباهرة والفخورة التي حققها الحرس الثوري في مجالات الدفاع المقدس والأمن والإعمار ورفع الظلم ومواجهة مؤامرات الأعداء وحضوره الملهم في محور المقاومة، دليل حقيقي على بصيرة ونضال وإخلاص قوات هذه المؤسسة المقدسة.وهو مؤسسة ألهمت أحرار العالم ومضطهديه، ليس في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي جغرافية المقاومة الإسلامية، وزلزلت جبهة الظلم والنفاق.

اليوم فإن الحرس الثوري، من خلال الحفاظ على صموده الثوري وروح التضحية والسيادة، يقف شوكة في عين العدو وقمة شامخة في نظام الحكم الوطني، وهو على مستوى المثل العليا للثورة الإسلامية، ويساهم في أمن وكرامة واستقلال إيران الإسلامية."

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