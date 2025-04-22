لقاء رئيس السلطة القضائية مع كبار المسؤولين القضائيين في تركيا وباكستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى رئيس السلطة القضائية في إيران برئيس المحكمة العليا للاستئناف في جمهورية تركيا، حيث أشار إلى أن العديد من الإيرانيين يقومون برحلات إلى تركيا على مدار العام، وفي المقابل، يسافر المواطنون الأتراك إلى إيران الإسلامية. وأكد أن هذا الحجم الكبير من سفر المواطنين الإيرانيين والأتراك إلى بلدان بعضهم البعض يستدعي إبرام مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتثبيت حقوق المسافرين والسياح الإيرانيين والأتراك.

كما تناول اللقاء موضوع المواطنين الإيرانيين والأتراك المحتجزين في بلدان بعضهم البعض، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى تفاهم شامل ومعقول في هذا الصدد.

وفي لقاء آخر مع أعلى مسؤول قضائي في باكستان، أكد رئيس السلطة القضائية أن مجالات التعاون والتكامل بين إيران وباكستان واسعة ومتنوعة. وأوضح أنه يمكن من خلال تفعيل القدرات المتاحة وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، الوقاية من التحديات والمخاطر التي تهدد مصالح البلدين.

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