إيجئي: إيران والصين تسعيان لاستقرار السلام والأمن العالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد التقى محسني إيجئي، والذي سافر إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، صباح اليوم مع "جانغ جون"، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، الذي يُعتبر أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأعرب رئيس السلطة القضائية عن شكره للصين على استضافتها للاجتماع القضائي لمنظمة شنغهاي وقال لمضيفه: سجلكم المهني يدل على أنكم قد اجتزتم جميع المراتب القضائية والتخصصية، والآن قد وصلتم إلى أعلى منصب قضائي في الصين، مضيفًا: "من هذا المنطلق، لدينا تشابه، حيث خدمت أيضًا في سلسلة من المسؤوليات القضائية في النظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى الوثيقة الاستراتيجية التي تمتد على 25 عامًا بين إيران والصين، قائلًا: "يمكن أن تساهم هذه الوثيقة الاستراتيجية في تشكيل آفاق مهمة للعلاقات بين البلدين".

كما أكد على الإرث الحضاري الثمين لكل من إيران والصين، مشددًا على أن الاستفادة من هذا الإرث الحضاري العريق ستساعد بشكل كبير في تعزيز مستوى العلاقات بين طهران وبكين في مختلف المجالات.

وأضاف محسني إيجئي: "إن مستوى العلاقات والروابط بين إيران والصين في تقدم مستمر، وكلا البلدين يسعيان لاستقرار وتثبيت السلام والأمن العالمي".

وتحدث رئيس السلطة القضائية عن ضرورة زيادة التعاون والمساعدات القضائية والقانونية بين طهران وبكين، مشيرًا إلى أن المشتركات بين البلدين والتطورات الحاصلة تتطلب تعزيز هذه التعاونات.

وفيما يتعلق بالمعايير المزدوجة للدول الغربية المستكبرة في مواجهة الأحداث العالمية، قال: "تتبع بعض الدول الغربية المستكبرة معايير مزدوجة، وأحيانًا متعددة، في مواجهة ظواهر وأحداث عالمية، بما في ذلك القضايا الإرهابية وحقوق الإنسان، حيث تقدم تعريفات مصنوعة من قبلها لهذه الظواهر وتسعى لفرضها على العالم".

كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي لتطوير العلاقات القضائية والقانونية، مؤكدًا على الحاجة إلى تعاون أوسع في مجالات مثل مكافحة الجرائم المنظمة، والجرائم السيبرانية، والتهريب، وغسل الأموال، والإرهاب.

وفي سياق حديثه، تطرق إلى الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، قائلًا: "لقد ارتكب هذا النظام أبشع الجرائم في غزة على مدى أكثر من عام ونصف، حيث استهدف المدنيين واللاجئين والمرضى والأطفال بشكل متعمد".

من جانبه، رحب "جانغ جون" رئيس المحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، بحجت الإسلام والمسلمين محسني إجهئي، واصفًا لحظة وصوله إلى هانغتشو بأنها لحظة لا تُنسى. وأكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع إيران، مشيرًا إلى أن التعاون القضائي يشكل جزءًا مهمًا من هذه العلاقات.

كما أعرب عن استعداد الصين لتعزيز التعاون في جميع المجالات، مؤكدًا على أهمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين إيران والصين، وضرورة مواجهة التحديات العالمية بشكل جماعي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة القضائية الإيراني قد سافر إلى الصين في الأول من مايو، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، للمشاركة في الاجتماع العشرين لرؤساء الأنظمة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

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