ایجئي: الوثيقة الاستراتيجية الإيرانية الصينية تلعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، الذي زار هانغتشو في الصين للمشاركة في القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي مع وين تشينغ، العضو الرفيع المستوى في اللجنة المركزية ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للحزب الصيني الحاكم.

وفي هذا اللقاء، أشار رئيس السلطة القضائية إلى المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إرساء وتعزيز السلام والأمن الدوليين والإقليميين ومعارضة الأحادية ومختلف أشكال الإرهاب، وقال: لقد وقفنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى العقود الماضية ضد جميع أنواع التهديدات الناعمة والصارمة من الأعداء وواجهناهم . ولذلك، فمن الآن فصاعدا، ومع الأخذ بعين الاعتبار الخبرات التي تراكمت لدينا، فإننا لن نسمح للأعداء بالتجمع لمهاجمة أمننا الوطني.

وفي إشارة إلى مستوى العلاقات بين إيران والصين والقدرات العالية للبلدين على تعزيز العلاقات مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب بما في ذلك الخلفية الحضارية للبلدين، قال رئيس السلطة القضائية: "يمكن لإيران والصين توسيع مستوى علاقاتهما في المجالات السياسية والتنفيذية والقضائية".

ومن جانب اخر أشار وين تشينغ، العضو الرفيع المستوى في اللجنة المركزية ورئيس اللجنة السياسية والقانونية للحزب الحاكم الصيني، إلى تحسن مستوى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والصين، وقال في هذا الاجتماع: "بناءً على الثقة المتبادلة القائمة بين البلدين، يمكننا تطوير مستوى تبادلاتنا وعلاقاتنا في المجالات التنفيذية والقضائية".

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