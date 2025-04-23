وزير الخارجية الايراني يلتقي وزير الخارجية الصيني + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي مع زير الخارجية الصيني وأجرى مشاورات معه خلال زيارته لبكين.

خلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الأخيرة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تتخذ إيران والصين، انطلاقًا من رؤى مشتركة تجاه العديد من القضايا الدولية، وانطلاقًا من الثقة والاحترام المتبادلين، خطوات جادة لضمان المصالح المشتركة للبلدين.

إن المشاورات المستمرة والوثيقة بين الجانبين على أعلى المستويات دليل واضح على عزم قادة البلدين على توسيع نطاق العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين.