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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٤ م

وزير الخارجية الايراني يلتقي وزير الخارجية الصيني + فيديو

وزير الخارجية الايراني يلتقي وزير الخارجية الصيني + فيديو

التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي مع زير الخارجية الصيني وأجرى مشاورات معه خلال زيارته لبكين.

خلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الأخيرة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تتخذ إيران والصين، انطلاقًا من رؤى مشتركة تجاه العديد من القضايا الدولية، وانطلاقًا من الثقة والاحترام المتبادلين، خطوات جادة لضمان المصالح المشتركة للبلدين.

إن المشاورات المستمرة والوثيقة بين الجانبين على أعلى المستويات دليل واضح على عزم قادة البلدين على توسيع نطاق العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1957015
جواد ماستری فراهانی

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