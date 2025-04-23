وزير الخارجية الايراني يلتقي النائب الأول لرئيس وزراء الصين+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، الذي زار بكين بدعوة رسمية من نظيره الصيني، دينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني والنائب الأول لرئيس الوزراء الصيني، صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى.

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان، في إشارة إلى التاريخ الطويل للعلاقات الودية بين البلدين، آخر مستجدات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين، وتبادلا وجهات النظر حول سبل تسريع تنفيذ خطة التعاون الشاملة الممتدة لـ25 عاما.

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى مكانة الصين كشريك استراتيجي وموثوق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس.

وفي معرض شرحه لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذات التوجه الآسيوي والتطورات الإقليمية والدولية، اعتبر عراقجي أن التفاعل الوثيق بين الدول ذات التفكير المماثل، بما في ذلك إيران والصين، أمر ضروري لمواجهة التنمر والأحادية، وأكد عزم إيران الراسخ على توسيع العلاقات مع الصين بشكل شامل.

كما أوضح وزير الخارجية وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة المخاطر الجسيمة الناجمة عن استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وإثارة الحروب في البيئة المحيطة، فضلاً عن العدوان الأمريكي المتكرر على اليمن. وشدد على ضرورة وجود استجابة عالمية فعالة وفورية لوقف الفوضى في العلاقات الدولية.

وفي هذا اللقاء، أطلع وزير الخارجية، دينغ شيويه شيانغ على عملية المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وقال إنه على الرغم من التجارب المريرة في الماضي، فقد شرعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السير على طريق الدبلوماسية بحسن نية وجدية.

وأعرب دينغ شيويه شيانغ عن سعادته بالتوسع الشامل للعلاقات بين إيران والصين في كافة المجالات، واعتبر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نتيجة الثقة والاحترام المتبادلين وتستند إلى المصالح المشتركة للبلدين، وأكد إرادة القيادة الصينية لتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووصف تعزيز التنسيق والتفاعل بين إيران والصين بأنه مهم لحماية التعددية وسيادة القانون على المستوى الدولي.

وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء الصيني أيضا دعم بلاده لجهود إيران الرامية إلى رفع العقوبات وإجراء محادثات بشأن القضية النووية.

/انتهى/