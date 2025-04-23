بعد لقاء نظيره الصيني..عراقجي: أجرينا مناقشات جيدة للغاية والرئيس الايراني سيزور الصين قريبًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني بعد لقائه بنظيره الصيني: "عقدت اجتماعا طويلا ولكنه مهم للغاية مع وزير الخارجية الصيني. وناقشنا تقريبا كل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والشؤون الدولية. هناك تفاهم جيد بيننا، وخاصة فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية والمفاوضات التي تجري هناك".

وأضاف عراقجي: "من الطبيعي أن تكون الصين بلدًا صديقًا لنا ولعبت دورًا مهمًا وإيجابيًا في المفاوضات السابقة وقدمت حلولًا للمشاكل في قضايا مختلفة. ونحن واثقون من أن الأمر سيستمر على نفس الشيء".

وتابع: "أجرينا محادثات جيدة وناقشنا أنواع التعاون التي يمكن أن نحظى بها في المستقبل. أجرينا مناقشة جيدة للغاية حول السياسات الأمريكية، والتنمر الأمريكي، وسعيها للهيمنة على الساحة الدولية".

وصرح وزير الخارجية الايراني: "تم استعراض العديد من القضايا التي تخص العلاقات الثنائية. بشكل عام كان اللقاء جيدا ومثيرا للإعجاب. وتحدثنا عن زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية للصين، وإن شاء الله ستكون له زيارة ثنائية قريبا، ومن ثم سيشارك في قمة شنغهاي في سبتمبر/أيلول".

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