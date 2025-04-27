"بشيكتاش" التركي يسعى للتعاقد مع "طارمي" كبديل لـ "إيموبيلي"

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع فوتو سبور التركي بأن النادي يخطط لتقديم إيموبيلي إلى إنتر ميلان مقابل الحصول على طارمي.

بعد انتقاله إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي بعقد يمتد لسنتين، لم يسير الوضع كما كان يأمل طارمي، حيث ابتعد عن مستواه المتميز الذي قدمه مع بورتو بسبب الإصابات وقلة الفرص للعب، مما جعله تحت ضغط وسائل الإعلام الإيطالية.

خلال 37 مباراة مع إنتر، تمكن طارمي من تسجيل 3 أهداف فقط، وذلك بسبب الإصابات المتكررة ووجود منافسين أقوياء مثل تورام ومارتينيز في خط الهجوم.

يمكن أن يمثل انتقال طارمي إلى تركيا بداية جديدة له وخروجًا من أزمته الحالية.

ووفقًا لموقع فوتو سبور، يسعى بشيكتاش لتعزيز خط هجومه من خلال التعاقد مع طارمي، حيث يبدو أن إنتر ميلان يرغب في بيع اللاعب الإيراني كأول خيار له. لذا، فإن انتقال طارمي إلى الدوري التركي الممتاز في الشهر المقبل يبدو أمرًا محتملًا.

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