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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٩ ص

وزير الرياضة العراقي يزور مرقد الامام الرضا (ع)

وزير الرياضة العراقي يزور مرقد الامام الرضا (ع)

زار وزير الرياضة والشباب العراقي احمد المبرقع، يوم الخميس، مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد زيارته لمرقد الامام الرضا (ع)، قام وزير الرياضة العراقي بتفقد المتحف المركزي التابع للعتبة الرضوية المقدسة واطلع على مختلف محتوياته.

ومن المقرر أن يزور وزير الرياضة العراقي، الذي وصل إلى مشهد صباح الخميس ملعب "الإمام الرضا (ع)" غدًا الجمعة.

وكان وزير الرياضة والشباب العراقي احمد المبرقع قد وصل إلى طهران يوم الأربعاء برفقة الوفد المرافق له، واجرى محادثات مع وزير الرياضة والشباب الايراني احمد دنيا مالي ورئيس اللجنة الاولبية الوطنية الايرانية محمود خسروي وفا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين رئيسي البلدين خلال الزيارة الرسمية للرئيس مسعود بزشكيان إلى بغداد، ولتطوير الدبلوماسية الرياضية والشبابية وتوسيع التعاون في هذه المجالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1957066

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