عراقجي: إيران لطالما اعتبرت الصين شريكا وصديقا موثوقا به

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية سيد عباس عراقجي كتب باللغة الصينية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد اجتماعه مع نظيره في بكين: إن إيران تعتبر الصين شريكا وصديقا موثوقا به.

وجاء في تدوينة عراقجي باللغة الصينية ما يلي:

أنا سعيد لأنني سافرت إلى الصين للمرة الثانية في أقل من 4 أشهر. ينبغي للأصدقاء الجيدين أن يلتقوا ويتفاعلوا مع بعضهم البعض بشكل منتظم. كما يقول المثل الصيني، "الطريق يصبح أكثر سلاسة مع الأصدقاء".

وأضاف: بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن إيران ستظل تعتبر الصين دائمًا شريكًا وصديقًا موثوقًا به.