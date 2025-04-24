إيران وبولندا تعقدان مشاورات سياسية ثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انعقد في طهران اجتماع التشاور السياسي بين إيران وبولندا، باستضافة وزارة الخارجية الإيرانية في طهران.

وفي هذه الجولة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي عقدت على مستوى المديرين العامين السياسيين وبحضور محمود حيدري مساعد الوزير والمدير العام لشؤون البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية، وبيوتر كوزلوفسكي المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية بولندا، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدراسية والقنصلية، فضلاً عن آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الطرفان، في الاجتماع، استناداً إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين والتي تعود إلى أكثر من خمسمائة وخمسين عاماً، عزمهما على الحفاظ على العلاقات بينهما وتوسيعها في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

الجدير بالذكر أن بولندا تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

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