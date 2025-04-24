أكسيوس: تقدم جيد للغاية حصل في محادثات روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين مطلعين، زعم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ النائب الأمريكي ستيف ويتكوف أنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي وفقا للموعد النهائي الذي اقترحه ترامب.

وأضاف أن عراقجي سأل ويتكوف عما إذا كان من الممكن التفاوض على اتفاق مؤقت أولا. وأكد أيضا أن التفاصيل الفنية لأي اتفاق نووي تجعل من الصعب للغاية إكمال المفاوضات خلال 60 يوما.

وبحسب التقرير، أبلغ ويتكوف عراقجي أنه لا يريد الحديث عن اتفاق مؤقت، لكنه يركز على التوصل إلى اتفاق شامل خلال 60 يوما.

وأضاف أنه إذا احتاج الجانبان إلى مزيد من الوقت، فيمكنهما التحدث بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت.

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي أن ويتكوف وعراقجي أحرزا تقدما جيدا للغاية في محادثات روما. وزعمت مصادر مطلعة أن الجانبين قد يلتقيان نهاية الأسبوع الجاري بعد محادثات فنية في سلطنة عمان.

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