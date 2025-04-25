جلالي:التصديق على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا في البرلمان يعتبر خطوة مهمة لتوسيع العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي في حفل ختام اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي، الذي عقد بحضور وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة في الاتحاد الروسي، وكذلك رؤساء الجانبين الإيراني والروسي في اللجنة، اليوم الجمعة: "إن سلطات بلادنا ملتزمة بشدة بتوسيع العلاقات بين البلدين، وأن توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، وتوقيع وثيقة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، هي خطوة كبيرة في توسيع العلاقات بين إيران وروسيا".

وأضاف: إن وزير الخارجية الروسي زار طهران مؤخراً، كما سافر الدكتور عراقجي إلى موسكو الأسبوع الماضي لتسليم رسالة مهمة للغاية ومؤثرة من سماحة قائد الثورة، كما أن العلاقات بين البلدين تتوسع يوماً بعد يوم في مختلف المجالات.

وأعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا عن زيارة رئيس غرفة التجارة الإيرانية وقال: "سنستضيف وفدا تجاريا كبيرا في شهر مايو".

وأشار إلى انعقاد معرض إيران إكسبو في طهران، ومعرض روس بلس في موسكو، ومؤتمر سانت بطرسبورغ الاقتصادي، ومنتدى "روسيا والعالم الإسلامي، قازان 2025"، ومعرض أوراسيا في طهران، وأعلن عن مشاركة إيران الفعالة في هذه الفعاليات الاقتصادية.

وفي الختام، أعرب جلالي عن امتنانه لوزراء النفط في بلدنا ووزير الطاقة الروسي والمنظمين الآخرين للجنة المشتركة بين البلدين على عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة بنجاح، وقال: "لقد تم اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير العلاقات، والعلاقات بين البلدين تعيش عصرها الذهبي، والاتفاقيات المختلفة لتوسيع العلاقات في جميع جوانب العلاقات هي انعكاس لجهود البلدين لتطوير العلاقات".

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