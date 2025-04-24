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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٠ م

باريس تُعرب عن استعدادها لإستئناف المحادثات النووية مع إيران

باريس تُعرب عن استعدادها لإستئناف المحادثات النووية مع إيران

أعلنت فرنسا، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، دعمها للحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، ومستعدة لاستئناف المحادثات مع طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس للحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، مُضيفًا أن بلاده مُستعدة لاستئناف المحادثات مع طهران.

أدلى كريستوف ليموان بهذه التصريحات خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في باريس يوم الخميس، عقب تغريدة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التي دعا فيها الترويكا الأوروبية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - إلى العودة إلى الدبلوماسية.

واصفًا الوضع الراهن بأنه وضع "خاسر فيه الجميع"، كتب عراقجي: "شهدت علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث تقلبات في التاريخ الحديث. شئنا أم أبينا، فهي حاليًا في حالة تدهور. لماذا؟ لكل طرف روايته الخاصة. بالنسبة لي، إلقاء اللوم ممارسة عقيمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1957059
جواد ماستری فراهانی

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