بقائي: عازمون على حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية عراقجي والوفد المرافق له وصلوا إلى مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأميركية التي تجرى بوساطة وزير خارجية سلطنة عمان.

ونحن عازمون على حماية الحقوق القانونية والمشروعة للشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير الضمانات بشأن الطبيعة السلمية الكاملة لبرنامجنا النووي.

إن إنهاء العقوبات غير القانونية واللاإنسانية ضد الشعب الإيراني، بشكل موضوعي وسريع، يشكل أولوية بالنسبة لنا.

علينا أن نرى إلى أي مدى يكون الطرف الآخر جاداً ومستعداً للتوصل إلى اتفاق عادل وواقعي.

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