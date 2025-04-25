عراقجي: إيران مستعدة للتوسط بين الهند وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه كتب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السید عباس عراقجی على حسابه في منصة إكس في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين باكستان والهند: "الهند وباكستان شقيقتان وجارتان لإيران وتتمتعان بعلاقات متجذرة في الروابط الثقافية والحضارية التي يعود تاريخها إلى قرون مضت". نحن نعتبرهم، مثل غيرهم من الجيران، أولويتنا الأولى.

انه أضاف عراقجي، أن طهران مستعدة لاستخدام جهودها الممتازة في إسلام آباد ونيودلهي لخلق تفاهم أكبر بين الأطراف في هذا الوقت الصعب.

وتصاعد التوتر الخميس بين الهند وباكستان على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.

ووصف مسؤولون هنود الحادث بأنه هجوم إرهابي. واتهم مسؤولون هنود جارتهم الغربية (باكستان) بالتورط في الهجوم على السياح في كشمير.

وتلقي نيودلهي أيضًا باللوم على الجماعات المسلحة الباكستانية في التخطيط لهجمات إرهابية في كشمير وأجزاء أخرى من الهند.

وصف السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، الحادث الأخير في كشمير الهندية بأنه مؤسف، وحذر في الوقت نفسه من أي أعمال استفزازية من جانب جارته الشرقية، قائلاً: "باعتبارها قوة نووية، سترد إسلام أباد على أي عمل هندي من أجل حماية مصالحها الوطنية".

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