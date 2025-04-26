بري: سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بري في حديث صحافي: “من المهمّ الضغط على الجيش "الإسرائيلي" لكي ينفّذ ما عليه من التزامات اتّفاق وقف النار"، مضيفا: "نحن نفّذنا المطلوب منّا ولا أحد يتشكّك في ذلك. أمّا هو فلا".

وأكد نبيه بري: "هذه مسؤولية الأميركيين حتماً، وذلك يعني أيضاً أنه لا نسلّم كلّ أوراقنا ونضعها على الطاولة. المطلوب منّا اثنان أنجزهما لبنان، وهما نشر الجيش في الجنوب وانسحاب “الحزب” منه، وهو مذّاك لم يطلق رصاصة. كلاهما تمّا. أمّا المطلوب من "إسرائيل" فليس كذلك".

وتابع رئيس البرلمان اللبناني: "عليها وقف نهائي للنار والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وكلاهما لم يحصلا، بل تضاعف "إسرائيل" من اعتداءاتها وغاراتها. لتوقف النار على الأقلّ”.

وأضاف: “لن نسلّم السلاح الآن قبل تنفيذ الشروط المطلوبة من "إسرائيل". سلاحنا هو أوراقنا التي لن نتخلّى عنها بلا تطبيق فعليّ لاتّفاق وقف النار والذهاب إلى حوار في مصيره”.

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