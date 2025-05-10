بري: التطبيع مع إسرائيل خيانة... وصبرنا هو سلاحنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة الجمهورية، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إسرائيل، من خلال تكثيف اعتداءاتها العسكرية الأخيرة، تحاول فرض واقع سياسي وميداني جديد على لبنان، بما يظهر أن لها اليد العليا في المعادلة الإقليمية.

قال بري إنّ "العدو يسعى من خلال التصعيد إلى جرّ لبنان نحو مسار التطبيع، وهو أمر مرفوض"، مشددًا على أن "التطبيع مع إسرائيل خيانة، ولن يحصل على الإطلاق".

وأضاف أن إسرائيل تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، عبر الضربات العسكرية المتكررة التي تستهدف الأراضي اللبنانية، لكنها لن تنجح في كسر الإرادة الوطنية.

وفي ما يتعلق بعدم الرد العسكري المباشر على هذه الاعتداءات، أوضح بري أن "لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006، والذي أنهى حرب تموز بين حزب الله وإسرائيل.

وأشار إلى أن "المرحلة تتطلب الكثير من الصبر وضبط النفس"، مضيفًا: "سلاحنا في هذه المرحلة هو الصبر، وبهذا الصبر نقاتلهم".

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