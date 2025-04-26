ارتفاع عدد المصابين في انفجار بندر عباس إلى 80

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي حديثه مع مراسل وكالتها، أوضح "بابك يكتابرست" تفاصيل الحادثة التي وقعت في ميناء شهيد رجائي، حيث تم إرسال 15 سيارة إسعاف و4 حافلات إسعاف إلى موقع الحادث حتى الآن.

وأشار يكتابرست إلى التدابير الخاصة المتخذة لمواجهة الأبعاد المحتملة للحادث، حيث تم وضع خدمات الطوارئ في مدينة شيراز في حالة تأهب كاملة، وتم التنسيق لاستقبال المصابين المحتملين. كما أن خدمات الطوارئ الجوية في جهرم ولار في حالة استعداد تام للتدخل السريع لنقل المصابين إلى المراكز العلاجية إذا لزم الأمر.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية أن جميع الفرق التشغيلية والعلاجية والداعمة في المنطقة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الخدمات، وسيتم الإعلان عن الأخبار الإضافية لاحقًا.

وأضاف أن عدد المصابين بلغ 80 شخصًا، تم نقل 40 منهم إلى مستشفى شهيد محمدي. وأوضح يكتابرست أن الطريق المؤدي إلى موقع الحادث تم إغلاقه من قبل فرق الإغاثة، وأن الفرق التشغيلية تبذل جهودًا للوصول إلى المنطقة. حاليًا، لا توجد معلومات دقيقة حول تفاصيل الحادث، لكن فرق الطوارئ على تواصل مستمر مع القوات الموجودة في الموقع، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جديدة فور الحصول عليها.

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