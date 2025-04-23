مفاوضات لإنشاء مركز لوجستي أوزبكي في ميناء شهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى النائب الأول لوزير النقل في أوزبكستان، مع سعيد رسولي، نائب وزيرة النقل والطرق والتنمية الحضرية ورئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية، بحضور كبار المديرين في مختلف قطاعات النقل، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق في منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

وفي هذه المحادثات، أشار رسولي إلى حجم التجارة بين البلدين والذي يقدر بنحو 500 مليون دولار، مؤكداً على ضرورة إزالة العقبات القائمة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي بشكل كامل لتحقيق نمو كبير في التبادلات التجارية ومواصلة تطوير التعاون اللوجستي للاستفادة بشكل أكبر من قدرات الجانبين لتطوير العلاقات التجارية.

وأعلن نائب وزير النقل ورئيس منظمة الموانئ، استعداد وزارة الطرق وبناء المدن لدعم الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك من أوزبكستان، في مختلف قطاعات النقل والبنية التحتية لها في إيران، بهدف تطوير التعاون في مجال النقل والتجارة والنقل بين البلدين من خلال إدخال ممثلين أكفاء من القطاعين العام والخاص أو تشكيل مشاريع مشتركة.

وكان مجال الاتفاق الآخر هو استعداد الجانب الإيراني لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشاركة المستثمرين الأوزبكيين في مشاريع تطوير البنية التحتية للموانئ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان هدف هذا التعاون تسهيل عبور البضائع الأوزبكية عبر الموانئ الجنوبية والشمالية لإيران وإنشاء مركز لوجستي فعال.

وفي استمرار هذا الاجتماع، أشار الجانبان إلى الوضع الهام لنقل البضائع الأوزبكية عبر إيران بالسكك الحديدية في عامي 2021 و2022، وأكدا على ضرورة حل مشكلة حركة العربات الإيرانية على خطوط السكك الحديدية الأوزبكية وقررا أنه في إطار التنسيق بينهما في شكل تعاون ثنائي وكذلك آليات السكك الحديدية الإقليمية، يمكن استخدام نظام تعريفة منسق لتسهيل النقل بالسكك الحديدية.

كما تقرر متابعة موضوع تعديل اتفاقية النقل البري وتشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين مختصين من البلدين لحل القضايا المتبقية لتسهيل النقل البري ووضع خطة عمل للتعاون في هذا المجال والتي سبق وأن اتفق عليها الخبراء.

ونظراً للتقارب الثقافي والحضاري والتاريخي بين البلدين، وعلى الرغم من وجود العديد من القواسم المشتركة لتطوير التبادل الثقافي، فإن توسيع التعاون الجوي وزيادة الرحلات الجوية بين مختلف الوجهات في إيران وأوزبكستان، بما في ذلك مشهد وسمرقند، وتسهيل إصدار التأشيرات للسياح ورجال الأعمال بهدف تطوير السياحة كانت من بين المواضيع الأخرى التي نوقشت في هذا الاجتماع.

يذكر أن الوفد الأوزبكي زار خلال زيارته لإيران ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، واطلع على البنية التحتية والقدرات التي يتمتع بها هذا الميناء، كما أعلن عن استعداده لوضع خطة تعاون مشتركة بهدف إنشاء مركز لوجستي أوزبكي في هذا الميناء.

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