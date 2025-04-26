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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ م

مقتل 4 أشخاص إثر انفجار ميناء الشهيد رجائي

مقتل 4 أشخاص إثر انفجار ميناء الشهيد رجائي

حسب احدث الاحصائيات، خلف انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس اربعة قتلى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اعلن التلفزيون الايراني انه خلف انفجار وقع صباح اليوم السبت في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس 4 قتلى، وعدد الجرحى عتى الآن يزيد 500 أشخاص.

في إشارة إلى الحادث المؤسف الذي وقع في بندر عباس، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني: "إن الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي قيد التحقيق بشكل جدي، وتقوم المؤسسات المسؤولة بالمتابعة اللازمة حول سبب وأبعاد هذه القضية".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: "نطلب من كافة وسائل الإعلام وقادة الرأي العام الامتناع عن التكهنات المبكرة بشأن هذه القضية حتى اكتمال التحقيقات".

وتابعت: "ما تم تحديده حتى الآن هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان الميناء وربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وحتى يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".

واختتمت مهاجراني حديثها بالقول: "إن شاء الله عندما تتضح أبعاد هذه القضية فإننا بالتأكيد سنعرضها على الناس".

رمز الخبر 1957136
جواد ماستری فراهانی

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