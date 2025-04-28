عراقجي يناقش مع نظيره المصري اخر تطورات المحادثات الايرانية الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أعرب في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الایرانی السيد عباس عراقجي عن تعاطفه مع بلادنا في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي وتمنى الشفاء العاجل للمتضررين من الحادث.

كما أطلع وزير الخارجية المصري، وزير الخارجية الإيراني على آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار مصر في جهودها لوقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وتقديم المساعدات للاجئين في غزة.

ووصف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية استمرار حصار غزة غذائيا ودوائيا، مع قتل الأبرياء في الوقت نفسه، بأنه جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية، واعتبر الولايات المتحدة وغيرها من داعمي الكيان الصهيوني شركاء ومتواطئين في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد على ضرورة مواجهة سياسة الكيان الصهيوني في التهجير القسري لأهالي غزة والضفة الغربية، ووصف عدم اكتراث المجتمع الدولي بهذه الجرائم بأنه أمر مثير للدهشة والقلق.

وأطلع عراقجي نظيره المصري على تقدم المحادثات الإيرانية الأميركية.

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