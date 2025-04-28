غروسي يؤكد على استعداد الوكالة الذرية لدعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مساء الأحد، آخر مستجدات التعاون بين إيران والوكالة في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.

وفي هذا الاتصال، رحّب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددًا بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا استعداد الوكالة لتقديم أي دعم في هذه العملية.

ومن جانبه أشار وزير الخارجية السيد عباس عراقجي إلى أهمية دور الوكالة في القضايا النووية الإيرانية، بما يتوافق مع واجباتها وصلاحياتها القانونية، وصرح بأن إيران، بصفتها عضوًا مسؤولًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ستواصل تعاونها مع الوكالة وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية، وتأمل أن يُسهم النهج الفني والمهني للوكالة في حل قضايا الضمانات المتبقية في أسرع وقت ممكن.

كما أطلع عراقجي، غروسي على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية.

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