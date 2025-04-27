الجولة المقبلة من المفاوضات غيرالمباشرة بين ايران وامريكا قد تعقد خلال الأسبوعين المقبلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة نيويورك تايمز: "من المرجح أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات غيرالمباشرة بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضحت الصحيفة: "لكن الجانب الأميركي يحتاج إلى قضاء بعض الوقت في مراجعة المعلومات والمقترحات التي قدمها الإيرانيون".

واضافت: "إن الولايات المتحدة حريصة على نقل المحادثات إلى مكان أقرب إلى الأراضي الأميركية حتى يكون المكان أكثر ملاءمة".

هذا وقدم الفريقان الأمريكي والإيراني إطارا للمفاوضات وناقشا مجموعة من القضايا خلال مفاوضتهما غيرالمباشرة يوم امس السبت في عمان.

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