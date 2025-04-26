القوات اليمنية: استهداف هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في بيان لها قالت القوات المسلحة اليمنية، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يشنُّها العدوُّ الإسرائيليُّ وبدعمٍ أمريكيٍّ على إخوانِنا في غزة.

نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ متزامنتينِ بطائرتينِ مسيرتينِ أولاهما استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلة، والأخرى استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ المحتلة.

وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ المستمرِّ على بلدِنا بشكلٍ يوميٍّ نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحريةُ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتِ القطعَ الحربيةَ المعاديةَ وعلى رأسِها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ "ترومان" شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الطائراتِ المسيرة.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إلى عمقِ الكيانِ الصهيونيِّ في فلسطينَ المحتلةِ بوتيرةٍ متصاعدةٍ مستعينةً في ذلكِ باللهِ عزَّ وجلَّ ولن تتوقفَ عن ذلكَ مهما كان حجمُ العدوانِ الأمريكيِّ على بلدِنا وأنها ستواجهُ التصعيدَ الأمريكيَّ بتصعيدٍ مماثلٍ وأن العملياتِ العسكريةَ ستستمرُّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ في استهدافِ كافةِ الأهدافِ المعاديةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.