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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٤٧ م

اليمن: أمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة لجريمة استهداف المدنيين في مركز الإيواء

اليمن: أمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة لجريمة استهداف المدنيين في مركز الإيواء

أدانت وزارة الداخلية اليمنية بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوان الأمريكي، باستهدافه فجر اليوم الاثنين مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينة صعدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أن وزارة الداخلية اليمنية، اوضحت أن القصف المتعمد استهدف المركز الذي يضم (115) مهاجراً جميعهم من جنسيات أفريقية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الداخلية أن مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن استهدافه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.

وحملت الوزارة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، معتبرة أن استهداف المدنيين والمهاجرين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1957255
شیرین سماره

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