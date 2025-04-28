اليمن: أمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة لجريمة استهداف المدنيين في مركز الإيواء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة، أن وزارة الداخلية اليمنية، اوضحت أن القصف المتعمد استهدف المركز الذي يضم (115) مهاجراً جميعهم من جنسيات أفريقية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الداخلية أن مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، مشيرة إلى أن استهدافه يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية.

وحملت الوزارة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، معتبرة أن استهداف المدنيين والمهاجرين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل الجرائم الأمريكية بحق الشعب اليمني والإنسانية جمعاء.

/انتهى/