بزشكيان: ايران مستعدة لتقديم أي مساعدة لخفض التوترات بين الهند وباكستان

وأفادتت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مركز الإعلام الرئاسي أن مسعود بزشكيان أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء السبت عن أسفه العميق إزاء الحوادث الإرهابية الأخيرة في شبه القارة الهندية وقلقه إزاء تصاعد التوترات بين الهند وباكستان خاصة بعد الحادث الإرهابي في مدينة باهالجام. وأضاف: "للأسف فإن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تحصد باستمرار ضحايا من دول المنطقة لا تؤدي فقط إلى إزهاق أرواح الأبرياء، بل تؤدي أيضا إلى خلق خلافات وتوترات جديدة بين دول المنطقة".

وأكد الرئيس الايراني على ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وأضاف: "إن الأحداث الأخيرة ضاعفت الحاجة إلى تعاون إقليمي أكبر لمواجهة ظاهرة الإرهاب المشؤومة وتدمير البنية التحتية المالية والتسليحية للجماعات الإرهابية". علينا أن نركز كل جهودنا على إرساء السلام والأمن والهدوء في المنطقة.

وتابع بزشكيان بالثناء على العلاقات الطويلة والودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان، قائلاً: "نحن نعتبر دولة باكستان صديقًا وشقيقًا لنا". لقد كانت العلاقات بين البلدين دائما مبنية على حسن الجوار والتفاهم المتبادل واحترام المصالح المشتركة. وتعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لتقديم أي مساعدة لحل سوء التفاهم وخفض التوترات بين الهند وباكستان.